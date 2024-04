Traffico in tilt in centro a Milano: mezzi Atm deviati per il corteo

Traffico in tilt in centro a Milano per un corteo per il clima. Venerdì mattina un serpentone di studenti ha invaso le vie del centro della città, piena di turisti per la Desgin week. A causa della manifestazione l'Azienda trasporti milanesi ha deviato diverse linee. "Manifestazione in corso. Linee deviate e rallentate. Stiamo cambiando il servizio di queste linee", scrive Atm.

