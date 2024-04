A Milano il corteo per il clima di Fridays for Future

Il movimento Fridays for Future Italia è tornato in piazza venerdì 19 aprile. A Milano, studenti e manifestanti hanno scioperato per le vie della città dalle 9.30 del mattino. "Riprendiamoci il futuro" è stato lo slogan della protesta e quest'anno i giovani manifestano insieme ai movimenti palestinesi per chiedere anche "un cessate il fuoco immediato e permanente in Palestina".

"In un mondo di ingiustizie di diverso tipo, i popoli e le persone rispondono con diverse lotte. L'atomizzazione e la divisione di queste lotte però fa comodo a chi continua a guadagnare con sfruttamento, colonizzazione, estrattivismo e disuguaglianza. Però è sempre più chiaro che alla base di tutto ciò che affligge la maggioranza della popolazione e avvantaggia delle minoranze potenti ci sono le stesse radici: discriminazione e ingiustizie sociali", sostiene l'organizzazione di Fridays for Future Italia.

"Gli interessi delle lobby fossili continuano a finanziare gli Stati responsabili di guerre, colonialismo e genocidi, come per esempio accade nel caso del Piano Mattei di Eni voluto dal governo Meloni. La stessa Eni - le parole di un'attivista di Fridays For Future Milano, Martina Comparelli - a fine ottobre 2023 ha firmato un accordo con chi colonizza la Palestina, per esplorare giacimenti di gas nelle acque di Gaza, rendendosi a pieno titolo complice del genocidio del popolo palestinese".

Il movimento climatico "chiama a raccolta tutte le realtà che lottano per la giustizia climatica e sociale, per la costruzione di un futuro condiviso e più equo per tutti: abbiamo bisogno di riprenderci il futuro. Di agire per il benessere collettivo, fermando i progetti fossili confermati con il Piano Mattei come il raddoppio del gasdotto Tap, realizzando qui come altrove una transizione a pianificazione democratica", aggiunge Comparelli.

La mobilitazione di venerdì coincide con lo sciopero proclamato dal sindacato della scuola Sisa (Sindacato indipendente scuola e ambiente), indetto anche per sensibilizzare per un maggiore "impegno per l'ambiente e il clima". A Milano, la protesta prosegue anche sabato con la manifestazione "Convergenza climatica nazionale" a Palestro M1.