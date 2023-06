Partecipano al corteo per Cospito: sei misure cautelari

Avevano preso parte ad alcuni dei cortei anarchici per manifestare solidarietà ad Alfredo Cospito, all'epoca in sciopero della fame contro il regime del 41bis al quale è sottoposto. Oggi, in sei, sono stati raggiunti da misure cautelari.

I provvedimenti, notificati nella mattinata di lunedì 26 giugno dalla Digos, prevedono un divieto di dimora da Milano, due divieti di dimora con firma da Milano e tre obblighi di dimora nei comuni di residenza. A essere colpiti dalle misure sei dei partecipanti al corteo dell'11 febbraio, durante il quale si erano verificati degli scontri con la polizia. "Non basteranno queste misure per fermare le lotte - è il commento del gruppo filo anarchico Galipettes sul proprio profilo Facebook -. Sempre contro il 41 bis e per un mondo senza galere".

Al momento Alfredo Cospito si trova detenuto nel carcere di Sassari, in Sardegna, dove ha fatto ritorno all'inizio di giugno lasciando il carcere di Opera (Mi), a seguito del miglioramento delle sue condizioni di salute. L'anarchico, che si trova al 41 bis, il regime cosiddetto del 'carcere duro', si trovava nel penitenziario lombardo per problemi di salute insorti durante il suo prolungato sciopero della fame. Lo scorso aprile il condannato, 55 anni, aveva annunciato di avere sospeso - dopo quasi sei mesi - la sua protesta contro il 41 bis, che l'aveva fatto dimagrire di 50 chili.