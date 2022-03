Milano, il corteo per ricordare Dax

Si è svolto mercoledì 16 marzo a Milano il tradizionale corteo per ricordare Davide Cesare, a tutti noto come 'Dax', ucciso nel 2003 fuori dal centro sociale O.r.so da Federico, Mattia e Giorgio Morbi, simpatizzanti di estrema destra. Presenti carabinieri e polizia di Stato.

La marcia è partita da Porta Ticinese per i 19 anni dall'omicidio del giovane e i disordini del San Paolo che ne seguirono quando alcuni militanti di sinistra andarono fuori dall'ospedale per andare a trovare gli amici aggrediti (oltre a Dax altre tre persone avevano subito il blitz dei Morbi) ma vennero caricati e picchiati dalle forze dell'ordine che gli impedirono di entrare.

ll raduno si è tenuto a partire dalle 20 in via Brioschi angolo via Zamenhof, il punto dove il ragazzo venne ucciso e dove oggi si trova una targa commemorativa. I presenti all'iniziativa, intitolata 'Dax odia ancora - il nostro sangue il loro profitto', hanno voluto ricordare anche i molti morti sul lavoro degli ultimi due mesi e i ragazzi che hanno perso la vita durante il periodo di alternanza scuola-lavoro.

Il serpentone, con alcuni fumogeni, si è mosso tra le vie del Ticinese, passando per viale Tibaldi, via Meda e via Pavia, per poi risalire lungo verso il Naviglio e fino alla Darsena e infine tornare e chiudersi in via Gola. Alcune vetrine sono state imbrattate con scritte che chiedono di liberare anarchici in prigione.