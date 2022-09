A Milano il corteo delle donne per l'aborto "libero e sicuro"

"My body, my choice". Mercoledì sera le attiviste di "Non una di meno", associazione femminista meneghina, si sono ritrovate in corteo in città per difendere la libertà di aborto e per ribadire che "mio il corpo, mia la scelta", nella data in cui si celebra la giornata internazionale dell'aborto sicuro.

Dopo il raduno in piazza Duca d'Aosta, verso le 19 le manifestanti hanno iniziato le loro tappe: regione Lombardia "contro lo smantellamento del welfare e delal sanità", il consolato degli Stati Uniti D'America "in solidarietà" con le donne "dopo la sentenza della coorte suprema contro il diritto all'aborto", il ministero dell'Economia e delle Finanze "contro il carovita e la violenza economica, per un reddito di autodeterminazione universale per tutti", la Prefettura, l'università degli studi di Milano "per un'educazione sessuale al consenso e alle differenze, per una formazione transfemminista" e infine il Policlinico e la Mangiagalli per chiedere che gli obiettori stiano "fuori dagli ospedali". In testa gli striscioni "Partigiane, organizziamo la resistenza" e "Aborto libero e sicuro, diritti per tutte. Molto più di 194". Tanti anche i cartelli come "ma quale Stato, ma quale Dio, sul mio corpo decido io", "molto più di 194", in riferimento proprio alla legge sull'aborto, e "My body, my choice".

Inevitabili i disagi al traffico, con via Pisani, Moscova, via Senato e via Sforza chiuse alle auto. Deviati anche i mezzi Atm per permettere il passaggio del serpentone.

Le attiviste avevano annunciato il corteo spiegando le loro motivazioni con una lunga lista di se: "Se ci tenessero veramente alla vita vivremmo in uno stato di welfare e così non è. Se ci tenessero alla vita avremmo un reddito di autodeterminazione e così non è. Se ci tenessero alla vita si preoccuperebbero di fermare le guerre e così non è. Se si preoccupassero della decrescita demografica dovrebbero aprire i confini e così non è, perchè quando parlano di natalità si riferiscono a persone bianche, europee, cristiane. Se ci tenessero alla vita finanzierebbero i consultori, i centri antiviolenza, l'educazione sessuale nelle scuole e la contraccezione gratuita, e così non è. Se ci tenessero alla vita l'aborto sarebbe libero, sicuro e gratuito. Se ci tenessero alla vita l'aborto sarebbe legale e gratuito, perchè l'aborto illegale significa rischiare di morire. Se ci tenessero alla vita l'aborto non sarebbe uno strumento di controllo e potere sui corpi; sarebbe invece concepito come una possibilità di cura e tutela".

Quindi: "Scendiamo in piazza perché in tutto il mondo non è possibile abortire in sicurezza e ciò significa la morte per migliaia e migliaia di noi. Scendiamo in piazza perché venti reazionari e fondamentalisti soffiano su di noi: Stati Uniti, Ungheria, Polonia e Malta sono solo alcuni dei paesi in cui interrompere la gravidanza è difficile se non impossibile". E, avevano attaccato da "Non una di meno", "in Italia la situazione non è migliore. L'applicazione della legge 194 è fortemente ostacolata a causa dell'elevata percentuale di medici obiettori all'interno delle strutture sanitarie ed ospedaliere pubbliche. In quasi la metà delle regioni italiane i ginecologi obiettori superano il 70% ed in alcune regioni si arriva addirittura a superare il 90%. In Italia l'aborto è un diritto sancito da una legge che non viene rispettata".

E ancora: "I consultori sono quasi spariti, non finanziati e in serie difficoltà. Non si investe sull'educazione sessuale e sulla contraccezione gratuita. In questa campagna elettorale la politica istituzionale si divide tra i peggiori catto fascisti e i loro amici che attaccano la 194, insinuando che la sua piena applicazione stia nel far entrare le associazioni no choice cattolico integraliste nei consultori e negli ospedali, inneggiando al diritto alla vita per un embrione mentre lasciano affogare le persone in mare, e chi invece si accontenta della difesa dello status quo pur sapendo che non si traduce affatto nella completa realizzazione del diritto all'interruzione volontaria di gravidanza".

Da qui l'urlo delle donne: "Per questo non solo difendiamo la 194 ma vogliamo molto, molto più di 194. Vogliamo il diritto di decidere sul nostro corpo, vogliamo che l'attenzione alla vita sia attenzione all'autodeterminazione per tutte le persone. Abortire è un diritto umano inviolabile che tocca tutti gli aspetti dell'esistenza e che non può essere solo di chi ha un privilegio di classe,razza, salute ed orientamento sessuale: quando un diritto è minacciato le prime persone a pagarne le conseguenze sono quelle discriminate, oppresse, emarginate, povere. In questo tempo di guerra, di crisi economica e di campagne elettorali, i nostri corpi continuano ad essere terreno di battaglia".