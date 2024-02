Il corteo silenzioso per Ilaria Salis e le brutte notizie da Roma

Circa 350 persone hanno sfilato silenziosamente nel centro storico di Monza, a sostegno di Ilaria Salis, la 39enne insegnante a processo in Ungheria per la presunta aggressione a due militanti neonazisti.

La fiaccolata è stata organizzata dai consiglieri comunali del Pd per manifestare il sostegno a Salis, soprattutto relativamente alle sue condizioni di detenzione. La manifestazione è stata appoggiata dal "Comitato Ilaria Salis", fondato da alcuni cittadini monzesi, e dal collettivo Foa Boccaccio, il centro sociale dove Ilaria è cresciuta politicamente.

Il corteo, partito da Largo Mazzini e terminato in Arengario, ha sfilato silenziosamente e senza simboli di partito. Ha chiuso la manifestazione lo striscione della Cgil: "Giustizia e dignità per Ilaria Salis".

Il padre di Ilaria Salis da Roma

Intanto il padre di Ilaria, Roberto Salis, all'uscita del ministero della Giustizia dopo gli incontri con i ministri degli Esteri e della Giustizia Antonio Tajani e Carlo Nordio si è detto molto deluso: "È andata molto peggio di quanto ci aspettassimo, non vediamo nessuna azione che possa alleviare la situazione di mia figlia. Siamo stati lasciati soli. Abbiamo chiesto due cose, i domiciliari in Italia o in alternativa in ambasciata in Ungheria e entrambe ci sono state negate. Credo che mia figlia resterà ancora per molto tempo in carcere e la vedremo ancora in catene ai processi".