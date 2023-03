"Basta morti nel Mediterraneo": Milano in corteo contro le politiche del governo

Dopo la strage di Crotone, in cui sono morte almeno 70 persone, tra cui molti bambini, Milano scende a protestare contro le politiche del governo. Il corteo nel pomeriggio di sabato 4 marzo, da piazza Oberdan e piazza Duca d'Aosta.

A organizzare la manifestazione le ong Mediterranea saving humans, Medici senza frontiere, ResQ, Emergency volontari Milano, Iuventa Crew, Sea Watch e Open Arms. Presenti centinaia e centinaia di milanesi - 1500 secondo la questura - che si sono dati appuntamento alle 14.30 vicino ai bastioni di Porta Venezia. Hanno partecipato anche rappresentanti di Anpi, Unione Popolare, i Sentinelli e Cgil Milano. Diversi gli striscioni a favore di una vera accoglienza dei migranti e contro le affermazioni indegne con cui molti politici negli ultimi giorni hanno commentato il naugrafio, tra cui anche quelle di Vittorio Feltri.

"Sentivamo il bisogno, come Ong impegnate in mare, di manifestare in piazza il dissenso verso le politiche che ha questo governo nei confronti delle operazioni di salvataggio delle Ong", ha detto il volontario di Emergency, Massimo Malari dal palco, spiegando che "il governo sta attuando una politica per cui svuota il Mediterraneo delle navi che fanno salvataggio con l'effetto di aumentare i disagi dei naufraghi, di aumentare le spese di gestione delle navi e soprattutto impedendo allontanando gli occhi che possono testimoniare cosa sta avvenendo".

"È davvero importante per noi organizzazioni non governative impegnate nel soccorso nel Mediterraneo vedere il sostegno della società civile milanese e italiana ed europea - ha affermato un volontario di Sea Watch -. Quella di Steccato di Cutro è solo l'ultima delle molte stragi che avvengono in quel mare dove poi in estate siamo soliti fare il bagno. Questa volta però i corpi sono finiti sulle nostre coste e così hanno contribuito a svegliare e scuotere le nostre coscienze".