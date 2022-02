Corteo no green pass bloccato dalla polizia a Milano, mezzi deviati e disagi

Di nuovo un tentativo di corteo improvvisato. Di nuovo disagi. Oggi pomeriggio, sabato 19 febbraio, i no green pass sono tornati in piazza a Milano. I manifestanti contro la certificazione verde anti covid, un migliaio circa, si sono dati appuntamento fuori dal Politecnico in piazza Leonardo da Vinci per chiedere "l'abolizione dello strumento politico del green pass e di ogni forma di discriminazione sanitaria" tra gli studenti.

Dopo il presidio - con presenze di centri sociali monzesi e del Varesotto, oltre che della periferia meneghina -, gli attivisti hanno cercato di partire in corteo, in realtà non preavvisato in questura. Il serpentone, con in testa esponenti dell'area anarchica, è stato bloccato dall'intervento delle forze dell'ordine in assetto anti sommossa in viale Romagna, all'altezza di via Pascoli.

Gli agenti hanno quindi "cinturato" i manifestanti - che volevano raggiungere l'università Statale attraversando corso Buenos Aires, corso Venezia-e San Babila - e hanno bloccato ogni possibile movimento. Poco dopo, altri attivisti, un centinaio circa, hanno cercato di fermare il traffico in viale Romagna, ma anche loro sono stati allontanati.

Proprio per il corteo improvvisato, Atm ha fatto sapere che il "tram 19 non fa servizio tra Lambrate e piazza Ascoli", il "tram 33 non fa servizio tra piazza Ascoli e Rimembranze di Lambrate" e i bus 62 "in direzione Porta Romana non fanno la fermata di viale Romagna Pascoli".