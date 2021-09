Il questore vieta ai no vax di Milano ogni tipo di corteo

I no green pass dovranno protestare in maniera statica in piazza Sempione

Il concetto alla base è uno solo: impedire che i no vax si muovano in corteo e paralizzino di nuovo alcune strade della città. Le scene di sabato 11 settembre, dunque, non si dovranno più ripetere, un messaggio facile e chiaro. E in via preventiva, per il prossimo ritrovo dei manifestanti, la questura ha prescritto che la protesta avvenga in forma del tutto statica: in piazza Sempione. Stop.

In base al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, il questore di Milano ha firmato sedici provvedimenti amministrativi destinati ai promotori dei ritrovi che ormai da diversi weekend "animano" le vie del centro. La scelta della piazza davanti all'Arco della Pace è stata condivisa da Palazzo Marino e dalla prefettura.

Lo comunica via Fatebenefratelli con una nota dove si spiega che all'adozione del provvedimento di prescrizione si è arrivati dopo una attenta analisi delle dinamiche delle scorse giornate di protesta. In tutto sono sedici i cittadini raggiunti dal documento firmato dal questore. Si tratta di coloro che secondo la polizia promuovono tramite piattaforme telematiche gli eventi. La gran parte dei partecipanti, infatti, non aveva piena consapevolezza circa le modalità di svolgimento della mobilitazione e sono stati condizionati e guidati da pochi capipopolo.

Per le forze dell'ordine questi sedici hanno finora fisicamente incitato gli altri partecipanti a seguirli nei percorsi di volta in volta improvvisati. Quasi sempre in modi e luoghi non autorizzati preventivamente. Tutte le iniziative, ogni sabato dal 24 luglio, si sono svolte sempre senza alcun preavviso alla autorità di pubblica sicurezza. Tra gli episodi più gravi che si sono finora registrati, c'è quello dell'assalto al gazebo elettorale del Movimento 5 Stelle. In quel caso gli autori fisici sono stati identificati e denunciati grazie al lavoro della Digos.