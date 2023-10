Fridays for future torna in piazza a Milano: oggi il corteo in centro

Il grido è uno: "Resistenza climatica". Oggi, venerdì 6 ottobre, gli attivisti di Fridays for future, il gruppo che da tempo combatte per accendere i riflettori sull'emergenza climatica, tornano in piazza a Milano. L'appuntamento è alle 9.30 in largo Cairoli, con il corteo che partirà poi alla volta di via Gioia.

"Scenderemo in piazza in tutta Italia sotto lo slogan di resistenza climatica. Il nostro governo nega la matrice sistematica dei disastri ambientali che hanno colpito tutta Italia negli ultimi mesi, rifiutandosi di applicare delle soluzioni sistematiche e anzi, tagliando i fondi destinati a queste", si legge nella nota con cui i manifestanti hanno lanciato il corteo, che si svolge in contemporanea in diverse città italiane.

Le vie chiuse e i mezzi Atm deviati

"Resistiamo contro il negazionismo climatico e chiediamo a gran voce un futuro che ci sta venendo rubato giorno per giorno. A Milano, il comune si ostina a vendersi come una città green, sostenibile e all‘avanguardia, quando è in cima alle classifiche per maggior consumo di suolo. Mentre cittadini in bicicletta continuano a morire investiti in un’urbanistica che non lascia loro spazio, il comune non apre bocca neanche davanti a decine di mobilitazioni cittadine che chiedono una città veramente a misura di persona", hanno proseguito da Fridays for future.

"La 'sostenibilità' di Milano è di facciata, gentrificante ed inaccessibile alla stragrande maggioranza della sua popolazione. Resistiamo contro il greenwashing e chiediamo - hanno concluso - una città socialmente ed ecologicamente sostenibile ed equa per tutti".