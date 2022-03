Oggi a Milano lo "sciopero globale": corteo in centro

La parola d'ordine è "People not profit". Uno slogan per chiedere che al centro della politica vengano messi gli interessi della gente e non dell'economia. Oggi, venerdì 25 marzo, è il giorno dello "sciopero globale" a Milano, la grande manifestazione indetta dalle ragazze e dai ragazzi di Fridays for future, l'associazione che da mesi ormai si batte contro l'emergenza climatica.

I giovani si sono ritrovato alle 9.30 in largo Cairoli da dove sono partiti in corteo verso via Cusani, via Broletto, piazza Cordusio, via Orefici, via Mazzini, piazza Missori, via Albricci, via Larga, largo Augusto, via Visconti di Modrone, via Mascagni, via Donizetti, corso Monforte, piazza Tricolore, viale Majno con punto di arrivo in piazza Oberdan.

Migliaia le ragazze e i ragazzi presenti, che hanno esposto numerosi cartelli sarcastici per accendere la luce sull'emergenza climatica in corso. "Amici, amici e poi non usano la bici", si leggeva su uno. "Our house is on fire", su un altro. "Non chiamatelo maltempo", su un altro ancora. E numerosi anche i riferimenti alla guerra in corso in Ucraina, tra richieste smetterla con le bombe sui civili e inviti a "giocare a Risiko se volete fare la guerra". Esposta anche una lunga bandiera arcobaleno con la scritta "Pace" a caratteri cubitali, mentre in testa al corteo c'è lo strisione "People not profit, sciopero globale per la giustizia climatica e contro la guerra".

Le vie chiuse e i mezzi deviati per il corteo

"Il movimento italiano ha elaborato istanze e rivendicazioni su altri tre temi cruciali: il lavoro, la guerra e la scuola", hanno spiegato i manifestanti alla vigilia del corteo. "Questi argomenti possono sembrare sconnessi dai temi ambientali, ma le problematiche ad essi legate si intersecano con l’emergenza climatica in un circolo vizioso che va a intensificare sia l’una, sia gli altri", hanno rimarcato. "Scendiamo tutti in piazza per denunciare la dipendenza dai combustibili fossili, capaci di generare conflitti e portare soldi nelle tasche delle grandi corporazioni", hanno chiarito da Fridays for future. E ancora: "Pretendiamo un'immediata e radicale transizione verso fonti di energia pulita".

All'appuntamento meneghino hanno risposto presente anche gli studenti milanesi, che da inizio anno stanno portando avanti una battaglia fatta di picchetti e occupazioni per chiedere una scuola diversa e che hanno proclamato lo "sciopero globale studentesco" per "la giustizia climatica" e "contro le guerre e per un'istruzione ecologica". "Anche noi scendiamo in piazza chiedendo azioni urgenti per fermare la crisi climatica. Questi mesi di mobilitazioni per la scuola, dalle occupazioni fino ai cortei e gli stati generali della scuola a Roma hanno dimostrato che per riprenderci in mano il futuro, noi studenti dobbiamo unirci", hanno ribadito dall'Unione degli studenti.