Al corteo dei pro Palestina 2mila persone

È partito il corteo pro Palestina per le vie di Milano. Partito alle 15,30 da piazza Duca d’Aosta. Da una settimana, diverse le marce a sostegno di Israele, questa la seconda per esprimere vicinanza alla Palestina. La prima si era tenuta martedì in piazza dei Mercanti. Timori per possibili scontri, anche alla luce dei fatti di Roma.

Tantissime le bandiere con i colori della Palestina. Tra gli striscioni che inneggiano alla libertà del popolo palestinese anche la scritta "Fermiamo il genocidio a Gaza". Cori di ogni genere con un unico fil rouge: "Palestina libera".

Cambia il punto di partenza, precedentemente era stata annunciata San Babila, ma si è optato per la stazione Centrale. Il corteo prosegue per via Vitruvio e Settembrini, passando da viale Andrea Doria e piazzale Loreto. Dopo via Padova la conclusione al parco Trotter. Presenti più di 1.500 persone. A organizzare il corteo Unione Democratica arabo-palestinese, l’Associazione dei Palestinesi in Italia. Hanno aderito anche Milano in Movimento e Gaza Freestyle.