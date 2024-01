Parte il corteo pro Palestina (nonostante il divieto). La diretta

È iniziata la manifestazione pro Palestina in partenza da piazzale Loreto. Diverse le associazioni che hanno deciso di aderire al corteo nonostante il divieto arrivato ieri dal Viminale. Tra queste i Giovani palestinesi, mentre l'Associazione palestinesi in Italia ha rinviato a domani. La folla si è riversata in strada con decine di bandiere e striscioni. Il corteo prosegue per via Padova e via Agordat, terminando in Anfiteatro Martesana.

Tra le frasi che si svettano in mezzo al fiume di gente diverse sono relative al Giorno della Memoria, celebrazione per cui il corteo era stato vietato. "Nella Giornata della Memoria mi avete ricordato che la vita di un bambino palestinese oggi vale quanto quella di un bambino ebreo durante l'olocausto", si legge su un cartellone.

Il braccio di ferro sulla questione era durato fino al tardo pomeriggio di ieri. Poi un'ala si era fatta indietro, decidendo di accettare la decisione del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, non senza remore. Intanto, questa mattina si sono svolte le celebrazioni in Statale con il conferimento della laurea honoris causa alla senatrice e vita Liliana Segre. Diversi gli attivisti che davanti all'ateneo hanno protestato con striscioni alla mano.

La nota Atm

Atm ha informato che a causa della manifestazione il bus 39 non fa servizio tra viale Gran Sasso e Loreto, il bus 55 non fa servizio tra piazza Aspromonte e Loreto, il bus 56 non fa servizio tra via Padova/Predabissi e Loreto. "Considerate maggiori attese alle fermate e tempi di viaggio più lunghi", si legge in una nota della società di trasporti.