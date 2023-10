Oggi il corteo dei pro Palestina in partenza dalla stazione Centrale

È atteso per oggi il corteo pro Palestina per le vie di Milano. Il programma prevede l’inizio alle 15,30 da piazza Duca d’Aosta. Da una settimana, diverse le marce a sostegno di Israele, questa la seconda per esprimere vicinanza alla Palestina. La prima si era tenuta martedì in piazza dei Mercanti. Timori per possibili scontri, anche alla luce dei fatti di Roma.

Cambia il punto di partenza, precedentemente era stata annunciata San Babila, ma si è optato per la stazione Centrale. Il corteo proseguirà per via Vitruvio e Settembrini, passando da viale Andrea Doria e piazzale Loreto. Dopo via Padova la conclusione al parco Trotter.

Per la manifestazione in favore della Palestina si attendono almeno 1.500 persone. A organizzare il corteo Unione Democratica arabo-palestinese, l’Associazione dei Palestinesi in Italia. Hanno aderito anche Milano in Movimento e Gaza Freestyle.