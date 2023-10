"Intifada fino alla vittoria": i palestinesi tornano in piazza a Milano

Di nuovo in piazza. I palestinesi di Milano tornano a manifestare sotto la Madonnina per esprimere solidarietà al loro popolo, impegnato da giorni ormai nella guerra con Israele. Il nuovo appuntamento è per sabato 21 ottobre in piazza Duca d'Aosta, da dove alle 15 partirà poi il corteo.

Già sabato scorso in città si era tenuta un'altra manifestazione dei palestinesi che avevano sfilato dalla stazione al Parco Trotter. I circa 4mila presenti avevano intonato cori per la propria terra e contro Israele, accusato di essere uno "stato fascista e terrorista". Ripetendo più volte "intifada fino alla vittoria".

Pochi giorni prima, a poche ore dall'attacco sferrato da Hamas e dallo scoppio del conflitto, centinaia di palestinesi si erano invece ritrovati in piazza Mercanti, a due passi dal Duomo, per un presidio di un paio di ore.