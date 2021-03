Milano, antagonisti e antifascisti in corteo per Dax: strade blindate e traffico bloccato

Nelle strade interessate dal corteo, partito dal luogo dell'omicidio in via Brioschi alle 20, sono intervenute diverse camionette delle forze dell'ordine. Momenti di tensione con alcuni gruppi anarchici in via Zamenof

Pandemia o non pandemia, Milano ricorda Dax, Davide "Dax" Cesare. A 18 anni dalla morte del ragazzo, 27enne ucciso nella notte tra il 16 ed il 17 marzo 2003 a Milano, all'esterno del centro sociale autogestito O.R.So. (Officina di Resistenza Sociale) da simpatizzanti di ambienti di estrema destra come vendetta per una precedente aggressione.

Il corteo a Milano per Dax: momenti di tensione con la polizia

Dopo la manifestazione in Darsena del 13 marzo, inizialmente non era chiaro se il corteo del 16 marzo - diventato ormai un appuntamento tradizionale per le sinistre radicali milanesi - si sarebbe tenuto considerando le misure della zona rossa per il contenimento della pandemia. Alla fine corteo c'è stato, come annunciato dalla questura e dagli organizzatori. E le manifestazioni ufficiali, quelle preavvisate alla questura dalla rete Milano Sud Antifascista (antagonisti di ala movimentista), sono andate come previsto e i partecipanti hanno rispetto le prescrizioni del questore.

Nelle strade interessate dal corteo, in zona viale Tibaldi, partito dal luogo dell'omicidio in via Brioschi alle 20, sono intervenute diverse camionette delle forze dell'ordine. I poliziotti hanno seguito i manifestanti a distanza e, secondo quanto riportato dalla questura, in una prima fase non ci sono stati scontri né momenti di particolare tensione.

Successivamente ci sono stati invece attimi concitati con circa 60 anarchici comparsi in via Zamenof. Dietro uno striscione si nascondevano molti ragazzi con scudi in plexiglass e caschi. Gli agent in tenuta antisommossa sono intervenuti per bloccare sul nascere le loro azioni.

Perché il corteo per Dax anche con la pandemia?

"Il 16 marzo 2021 vogliamo ricordare Dax con un corteo antifascista perché - ha scritto Azione Antifascista Milano - sentiamo l'esigenza di stare in strada e ribadire che soltanto organizzandosi ed agendo in prima persona, ognuno ed ognuna, si può ostacolare la presenza fascista. Nei momenti di crisi, come quello che stiamo vivendo, ancora di più l'estrema destra organizzata cerca terreno per la propria ottusa propaganda".

"Non saranno certo le istituzioni o dei vuoti appelli alla democrazia a fermare una possibile avanzata fascista, ma chi con ogni mezzo necessario praticherà attivamente l'antifascismo. Saremo in strada con la volontà di fare un corteo - l'annuncio poi mantenuto - a prescindere da qualsiasi direttiva governativa perché non vogliamo rimandare la nostra esigenza di lottare e non intendiamo lasciarci portare via gli strumenti che abbiamo per farlo".

"Le tutele di cui abbiamo bisogno - proseguiva la nota - le decidiamo e le attuiamo noi, non la polizia e non chi da più di un anno prende decisioni sulle nostre vite in nome del profitto! La stretta repressiva in atto legittimata dall'emergenza sanitaria non può rimanere senza risposta. Molte libertà che ci stanno togliendo legate alla possibilità di incontrarsi, organizzarsi e lottare, che nulla hanno a che fare con le norme sanitarie, non ci verranno ridate se non agiamo per esse. Per un'azione antifascista, prendiamoci le strade".