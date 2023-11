Il corteo degli ultras manda in tilt la metro e i mezzi di superficie

Grossi disagi per chi viaggia sui mezzi di trasporto pubblici oggi. Il motivo è il corteo dei tifosi del Paris Saint German che, dopo essere rimasti in Duomo per un po’, si sono avviati verso San Siro usando la M1. Data la situazione complicata, in via del tutto eccezionale la questura di Milano ha disposto dei treni dedicati solo alla tifoseria. Atm avvisa i viaggiatori che i mezzi potrebbero subire maggiori attese.

L’azienda di trasporti milanese, inoltre, ha chiuso il corridoio che collega la M1 alla M5 alla fermata di Lotto. Qui, per cambiare, è necessario uscire dai tornelli e rientrare. A fine partita chiuderanno le fermate di Segesta e San Siro Ippodromo sulla lilla. Anche i mezzi di superficie hanno subìto l’effetto corteo. La 90/91 non ha fatto servizio tra Zavattari e Monte Ceneri, la 48 tra Silva/Albani e Lotto, la 49 tra Selinunte e Lotto, la 78 tra Axum e Silva, la 98 tra Segesta e Lotto.

Verso le 18.30, Atm ha ripristinato tutte le linee di superficie tranne la 78, che è rimasta deviata tra Axum e Silva.