Gli studenti di Milano in corteo contro Meloni e l'alternanza scuola-lavoro

No all'alternanza scuola-lavoro. L'hanno ribadito una volta di più gli studenti milanesi che nella mattinata di venerdì 7 ottobre hanno protestato per le vie del centro. La manifestazione, che si è svolta in contemporanea anche in altre città italiane, ha anche voluto criticare il nuovo governo di destra, che i partecipanti hanno definito "neofascista". Il corteo è partito alle 9.30 da largo Cairoli e si è poi concluso in piazza Fontana.

"È stata la prima manifestazione studentesca di quest'autunno, ma non sarà l'ultima - spiega a MilanoToday Francesca Malerba, una delle organizzatrici di Opposizione studentesca d'alternativa -. Come Osa abbiamo partecipato anche noi perché siamo impegnati nell'alternanza scuola-lavoro. Si tratta letteralmente di sfruttamento, di mandare a lavorare gli studenti gratis. In un anno sono già tre le vittime, di cui Giuliano De Seta a nemmeno una settimana dall'inizio dell'anno scolastico. Abbiamo protestato anche contro il governo che ancora deve insediarsi, ma che ha già annunciato di voler rispettare l'agenda Draghi. Come Osa saremmo in tutte le piazze studentesche, compreso lo sciopero generale del 2 dicembre".

"Stop alternanza", "vogliamo un futuro", "basta tagli all'istruzione". Queste le rivendicazioni del gruppo Rete Studenti Milano, che ha organizzato la manifestazione. Diverse le scuole superiori presenti, tra cui Tito Livio, Tenca e Varalli. Circa 300 i ragazzi che hanno partecipato al corteo, aperto da un grande striscione rosso su cui c'era scritto: "L'Italia non è un Paese per giovani".

Bruciati dall’Opposizione studentesca d’alternativa, durante la protesta, le foto dell'ex premier Mario Draghi, della leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni e i simboli di Confindustria. I ragazzi a un certo punto si sono seduti per terra in piazza Cordusio e sono rimasti un minuto in silenzio per ricordare i ragazzi morti durante le attività di alternanza scuola-lavoro, tra cui Giuseppe Lenoci, Lorenzo Parelli e Giuliano De Seta.