Oggi il corteo degli studenti a Milano: "Non possiamo più stare in silenzio"

Studenti in piazza. Oggi, venerdì 17 novembre, le ragazze e i ragazzi dell'unione degli studenti scendono in strada sotto la Madonnina nel giorno dello sciopero generale indetto dai sindacati. L'appuntamento è alle 9.30 in largo Cairoli, con il serpentone che poi si muoverà per il centro città fino in piazza Missori.

"Nelle nostre scuole viviamo ogni tipo di problemi: edifici scolastici decadenti, trasporti insufficienti, stress e ansia continui causati da professori e verifiche. Intanto, nel modo scoppia una guerra dopo l’altra e la crisi climatica continua a peggiorare, ma sembra che a nessuno interessi. Anzi vengono tagliati fondi all' istruzione per produrre e distribuire armi e distruzione", hanno denunciato i ragazzi nel comunicato con cui hanno lanciato l'iniziativa.

"Non possiamo più restare in silenzio, dobbiamo farci sentire e la politica deve ascoltare le nostre richieste", hanno concluso dall'unione degli studenti.