Il corteo degli studenti per il clima in centro a Milano: mezzi bloccati

Tanti giovani e giovanissimi armati di cartelloni e megafono contro la classe dirigente indifferente al cambiamento climatico. E non solo. Durante le proteste c'è stato spazio anche per ricordare gli studenti morti durante gli stage scuola lavoro. È una 'piazza' folta quella che venerdì mattina ha preso parte al corteo organizzato da Fridays For Future Milano.

La mattinata è cominciata da Porta Venezia per molti di loro. Centinaia di ragazze e ragazzi sono partiti da lì e, passando sotto il Duomo, hanno poi raggiunto il punto del ritrovo ufficiale: Largo Cairoli, da dove è cominciata la grande giornata di mobilitazione. Il corteo è poi partito da Cairoli attorno alle 9.30. Gli studenti passeranno per via Cusani, via Broletto, piazza Cordusio, via Orefici, via Mazzini, piazza Missori, via Larga, via Verziere, largo Augusto, via Visconti di Modrone, via San Damiano, via Senato, piazza Cavour, via Manin, via Tarchetti, piazza della Repubblica, viale Liberazione, via Melchiorre Gioia.

In via Larga, incrocio con via Pantano, davanti alla sede di Assolombarda, alcuni dei manifestanti con gilet e caschetto da cantiere si sono gettati a terra per inscenare un incidente sul lavoro. Nel frattempo al microfono venivano ricordati gli studenti che hanno perso la vita durante i tirocini formativi presso le aziende: tre in un solo anno. È stato esposto anche uno striscione - "per ogni vittima, contro un sistema colpevole" - e fatto un minuto di silenzio per ricordare Giuliano, l'ultimo 'studente lavoratore' morto. Anche nei giorni scorsi la Rete studenti Milano aveva imbrattato la sede dell'associazione e esposto tre lapidi con i nomi dei giovani deceduti.

Alle 18, sempre da Largo Cairoli, partirà un secondo corteo aperto a lavoratrici e lavoratori. Ad aderire allo sciopero globale per il clima in città sono diverse associazioni e comitati come BagnaMi, Legambiente, Cittadini per l'aria, Extinction Rebellion e molti collettivi studenteschi.

I mezzi Atm deviati e il traffico bloccato per il corteo

"È in corso una manifestazione in centro", fa sapere Atm sul proprio portale. L'Azienda ha cambiato il percorso alle seguenti linee: