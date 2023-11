I tifosi del Borussia Dortmund invadono Milano per raggiungere lo stadio

A Milano sono arrivati circa 500 ultrà del Borussia Dortmund. I tifosi si sono mossi in corteo verso lo stadio seguiti passo a passo dalle forze dell'ordine. Polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale sono impegnate nel gestire traffico e ordine pubblico.

La partita contro tra il Milan e i tedeschi del Borussia è valida per la quinta giornata della fase a gruppi della Champions League. Sarà l'ottavo confronto tra le due squadre e il bilancio vede avanti i rossoneri con tre successi contro i due tedeschi e due pareggi a completare il conteggio dei precedenti.

L'ultima sfida casalinga del Milan in Champions, contro il Psg, era stata caratterizzata da numerosi scontri tra i tifosi. In particolare in zona Navigli c'era stato uno scontro tra le frange più estremiste di ultrà. La guerriglia urbana tra i gruppi ultrà del Milan e del Paris Saint Germain aveva lasciato un tifoso francese di 34 anni accoltellato a una gamba e altri feriti meno gravi, incluso due poliziotti.

I mezzi Atm deviati dal corteo degli ultrà

Il corteo ha costretto Atm a rallentare e deviare alcune linee. I mezzi Atm deviati per il corteo dei tifosi del Borussia Dortmund

Bus 48. Non fa servizio tra via Colleoni e via De Gasperi.

Non fa servizio tra via Colleoni e via De Gasperi. Bus 49. Non fa servizio tra piazza Zavattari e piazzale Lotto.

Non fa servizio tra piazza Zavattari e piazzale Lotto. Bus 67. Non fa servizio tra piazza Piemonte e piazzale Baracca.Usate M1 da Wagner a Conciliazione.

Non fa servizio tra piazza Piemonte e piazzale Baracca.Usate M1 da Wagner a Conciliazione. Bus 68. Non fa servizio tra Conciliazione e QT8.

Non fa servizio tra Conciliazione e QT8. Bus 78 . Non fa servizio tra via San Giusto e Govone.

. Non fa servizio tra via San Giusto e Govone. Bus 85 . Non fa servizio tra piazza Piemonte e Cairoli. Usate M1 da Wagner a Cairoli.

. Non fa servizio tra piazza Piemonte e Cairoli. Usate M1 da Wagner a Cairoli. Bus 98 . Non fa servizio tra piazzale Segesta e piazzale Lotto.

. Non fa servizio tra piazzale Segesta e piazzale Lotto. Filobus 90 . Non fa servizio tra piazzale Zavattari e Lotto.

. Non fa servizio tra piazzale Zavattari e Lotto. Filobus 91. Non fa servizio tra piazzale Appio Claudio e Lotto. Usate M5 da Zara a Lotto.

"Considerate maggiori tempi di viaggio e attese alle fermate", ha informato Atm.