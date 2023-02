Corteo degli ultras del Porto a Milano: traffico paralizzato

Oltre 2mila tifosi del Porto hanno sfilato per il centro di Milano per raggiungere lo stadio San Siro dove i "dragoes" affronteranno l'Inter di Simone Inzaghi per gli ottavi di finale di Champions League.

Il corteo è partito dall'Arco della Pace intorno alle 17.20 per poi imboccare via Mario Pagano, via Monte Rosa, via Pietro Tempesta, via Monreale e poi piazza Axum. Gli ultras biancoblu hanno intonato cori con fumogeni e petardi e il loro passaggio ha paralizzato il traffico. Il serpentone è stato sorvegliato a vista dalla polizia, sul posto con i ghisa e carabinieri. Durante il corteo non si sono registrati particolari attimi di tensione, davanti allo Stadio c'è stato un leggero contatto con il reparto mobile perché i tifosi portoghesi stavano cercando di avvicinarsi ad alcuni interisti.

Il precedente del 2022

Lo scorso anno, quando i portoghesi erano arrivati sotto la Madonnina per la sfida al Milan - erano i gironi di Champions -, due di loro erano finiti nei guai. Il primo a essere bloccato dalla polizia era stato un 18enne, residente in Svizzera, che era stato scoperto all'ingresso con cinque fumogeni e petardi. Il giovane, maggiorenne da poco, era stato denunciato per il possesso delle torce e nei suoi confronti era stato emesso un divieto di accesso alle manifestazioni sportive per un anno, valido in Italia e per tutte le competizioni internazionali di Uefa e Fifa.

A fine gara, invece, gli uomini della Digos avevano fermato un 23enne, che vive in Francia, che durante il primo tempo aveva acceso un fumogeno nel terzo anello - il settore ospiti - per poi lanciarlo sul settore sottostante, occupato dai tifosi del Milan. Identificato grazie alle telecamere, il giovane era stato denunciato per accensioni ed esplosioni pericolose e per getto pericoloso di oggetti. Per lui Daspo di 5 anni.