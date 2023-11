Corteo degli ultras del Psg in centro a Milano

Un migliaio di ultras del Psg hanno invaso le strade del centro di Milano nel primo pomeriggio i martedì 7 novembre. I tifosi della formazione parigina, a Milano per l'incontro match di Champions League col Milan, hanno prima ritirato i biglietti presso l'Hotel Gallia, successivamente hanno organizzato un corteo fino a piazza Duomo. La questura, interpellata da MilanoToday, ha precisato che la situazione è tranquilla e non si è registrato alcun incidente.

I tifosi dovrebbero restare in piazza Duomo fino a pomeriggio inoltrato, poi dovrebbero prendere la metropolitana M1 (la "Rossa") per dirigersi verso lo stadio San Siro.

La tensione resta alta, comunque. L’attenzione, in attesa del fischio d’inizio, è tutta sull’ordine pubblico, ancora di più dopo l’agguato "firmato" nella notte tra gli ultras milanisti che hanno attaccato i transalpini sui Navigli, accoltellando alla gamba un 34enne, finito in ospedale in codice rosso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In città è previsto l’arrivo di oltre 4mila tifosi francesi, con il settore ospiti - 4.359 posti - che è sold out. Gli ultras parigini arriveranno con dodici pullman, aerei e auto private. Già dalle prime ore di oggi, la polizia sta sorvegliando il centro, la zona dei Navigli e la stazione. L’obiettivo è evitare nuovi incroci pericolosi con i milanisti.

Non solo rossoneri, però. Perché il timore è anche per la faida interna tra gli ultras parigini, spaccati in almeno cinque fazioni, alcune delle quali rivali fra loro. E in più tra gli oltre 4mila in arrivo da Parigi ci sarebbero almeno un centinaio senza biglietti per la partita.