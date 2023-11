Ultras del Psg in Duomo, poi verso San Siro con metro dedicate

Un migliaio di ultras del Psg ha invaso le strade del centro di Milano nel pomeriggio i martedì 7 novembre. I tifosi della formazione parigina, a Milano per l'incontro match di Champions League col Milan, hanno prima ritirato i biglietti presso l'Hotel Gallia, successivamente hanno organizzato un corteo fino a piazza Duomo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I tifosi, dopo essere rimasti in piazza del Duomo, intorno alle 17.30 si sono avviati verso lo stadio di San Siro attraverso la linea M1 (la "Rossa"), con treni a loro dedicati su disposizione della questura. Poi, da Lotto, sono stati scortati verso il Meazza dagli agenti. Atm, a tal proposito, ha avvisato gli utenti di considerare "possibili maggiori attese" lungo la M1. Inoltre Atm ha disposto la chiusura del corridoio che collega M1 e M5 alla fermata Lotto. Per cambiare linea, occorre uscire dai tornelli e rientrare. Su M5, come spesso accade, a fine partita chiuderanno le stazioni di Segesta e San Siro Ippodromo per facilitare il rientro dei tifosi.

Non è finita, perché Atm, nel pomeriggio, ha disposto alcune deviazioni ai mezzi di superficie. La 90/91 non fa servizio tra Zavattari e Monte Ceneri, la 48 tra Silva/Albani e Lotto, la 49 tra Selinunte e Lotto, la 78 tra Axum e Silva, la 98 tra Segesta e Lotto. Verso le 18.30, Atm ha ripristinato tutte le linee di superficie tranne la 78, che è rimasta deviata tra Axum e Silva.

La tensione resta alta. L’attenzione, in attesa del fischio d’inizio, è tutta sull’ordine pubblico, ancora di più dopo l’agguato "firmato" nella notte tra gli ultras milanisti che hanno attaccato i transalpini sui Navigli, accoltellando alla gamba un 34enne, finito in ospedale in codice rosso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In città ci sono oltre 4mila tifosi francesi, con il settore ospiti - 4.359 posti - sold out. Gli ultras parigini sono arrivati con dodici pullman, aerei e auto private. Già dalle prime ore di oggi, la polizia sta sorvegliando il centro, la zona dei Navigli e la stazione. L’obiettivo è evitare nuovi incroci pericolosi con i milanisti.

Non solo rossoneri, però. Perché il timore è anche per la faida interna tra gli ultras parigini, spaccati in almeno cinque fazioni, alcune delle quali rivali fra loro. E in più tra gli oltre 4mila in arrivo da Parigi ci sarebbero almeno un centinaio senza biglietti per la partita.

Daspo per il 30enne arrestato

Intanto la questura, martedì pomeriggio, ha reso noto di avere emesso un Daspo di tre anni per il tifoso parigino di 30 anni arrestato lunedì sera per resistenza a pubblico ufficiale, per avere impugnato una spranga davanti agli agenti intervenuti in Ripa di Porta Ticinese in seguito all'aggressione degli ultras milanisti ai francesi. Il provvedimento ha validità su tutto il territorio comunitario. Inoltre all'uomo è stato comminato anche un "Daspo Willy" di un anno, con cui gli è stato interdetto l'accesso ai locali pubblici della città metropolitana di Milano. L'uomo è stato giudicato per direttissima martedì mattina: il giudice ha stabilito il divieto di dimora a Milano.

Le forze dell'ordine hanno anche individuato, in zona Porta Romana, un gruppo di circa 100 tifosi francesi arrivati a Milano senza il biglietto della partita. Gli agenti li hanno tenuti sotto stretto monitoraggio per evitare che possano muoversi in modo incontrollato.