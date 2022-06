Aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte di Cosimo Di Lauro

La procura di Milano ha aperto un fascicolo per omicidio colposo sulla morte di Cosimo Di Lauro, figlio del superboss di camorra Paolo, morto nel carcere di Opera (dove stava scontando una condanna all'ergastolo in regime di 41bis) nella notte tra domenica e lunedì 13 giugno. Il 49enne è deceduto per un arresto cardiaco ma al momento gli investigatori stanno indagando a 360 gradi senza escludere nessuna pista.

Secondo quanto trapelato pare che il corpo di Di Lauro non presenti evidenti segni di violenza e nella sua cella - ispezionata dopo il ritrovamento del cadavere - non sarebbero stati trovati elementi che possano far pensare a una causa di decesso diversa dalla morte naturale. Il Pm Roberto Fontana, comunque, ha disposto l'autopsia e una consulenza medico-legale e tossicologia per chiarire, oltre alle cause della morte, anche le condizioni del detenuto che da anni lamentava problemi psichiatrici come allucinazioni e disturbi del sonno.

Nelle prossime ore, inoltre, dovrebbe arrivare la decisione della questura riguardo i funerali e vista la caratura criminale del 49enne è quasi sicuro che saranno vietate esequie pubbliche. La funzione, sempre stando a quanto trapelato, potrebbe tenersi in forma privata a Secondigliano (Napoli nord) ma attualmente non è stata fissata nessuna data, bisognerà attendere l'espletamento dell'autopsia e gli altri accertamenti sul corpo dell'ex boss.