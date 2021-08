L’allenatore (ed ex calciatore) scippato in centro a Milano dell’orologio da migliaia di euro

Un abbraccio e l’orologio che “vola” via. Colpo grosso dei ladri lunedì pomeriggio a Milano, dove Cosmin Olaroiu - 52 anni, allenatore di calcio ed ex difensore, romeno - è stato scippato del suo Richard Mille.

Stando a quanto lui stesso ha riferito alla polizia, il blitz dei malviventi è avvenuto alle 19.45 in via della Spiga. L’ex allenatore, tra le altre, del Jiangsu Suning - la squadra cinese della famiglia Zhang, proprietaria dell’Inter - stava passeggiando con la moglie nel Quadrilatero. Improvvisamente, sarebbe stato avvicinato da un uomo che lo avrebbe abbracciato per poi allontanarsi rapidamente. Quando l’allenatore si è girato per capire chi fosse, ha visto il ladro fuggire e salire a bordo di uno scooter - con un complice che lo attendeva, già alla guida - e allontanarsi.

Il Richard Mille portato via a Olaroiu, che vanta anche esperienze allo Steaua Bucarest, in Patria, vale migliaia e migliaia euro. I due scippatori per ora sono riusciti a far perdere le proprie tracce. Gli agenti delle Volanti hanno eseguito tutti i rilievi del caso, e raccolto la sua testimonianza, nella speranza di riuscire a dare un nome e un volto ai ladri.

Olaroiu - allenatore giramondo, ex commissario tecnico dell'Arabia Saudita e vincitore di trofei in Romania e negli Emirati Arabi - nel 2020 ha conquistato il campionato cinese proprio alla guida dello Jiangus, la società "gemella" dell'Inter. A febbraio di quest'anno il 52enne si è dimesso dalla guida della squadra, poi smantellata dalla famiglia Zhang, in aperta contestazione con i proprietari.

Quello contro il tecnico romeno, non è il primo blitz messo a segno dai ladri a caccia di orologi di lusso sotto la Madonnina. Lo scorso luglio un turista tedesco di 35 anni era stato rapinato proprio di un Richard Mille, dal valore di 120mila euro. Lo stesso pomeriggio un 58enne era stato invece scippato di un Audemars Piguet.