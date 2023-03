Cospito chiede i domiciliari per motivi di salute. Si decide il 24 marzo

La difesa dell'anarchico Alfredo Cospito ha chiesto il differimento della pena e la detenzione domiciliare in casa della sorella per l'uomo, in sciopero della fame dal 20 ottobre 2022, per ragioni di salute. Proprio in questi giorni Cospito, 55 anni, detenuto a Opera al 41bis, è stato nuovamente trasferito in ospedale per l'aggravarsi delle sue condizioni, dopo la rinuncia agli integratori: Cospito assume solo acqua, sale e zucchero.

I giudici del Tribunale di sorveglianza di Milano hanno fissato per il 24 marzo l'udienza in cui si discuterà del ricorso. Intanto si è saputo che Cospito è stato portato in ospedale perché i valori di potassio erano troppo oscillanti, e i medici sospettavano un inizio di acidosi. Nella serata di martedì il valore di potassio è tornato nella norma. L'oscillazione potrebbe essere stata il frutto di problemi o errori nell'analisi.