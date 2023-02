L'avvocato di Cospito: "Situazione molto grave e preoccupante"

Ancora una manifestazione degli anarchici a Milano contro il regime di detenzione 41 bis e la situazione dell'anarchico Alfredo Cospito. Il gruppo si è riunito in piazza Scala. Cospito, dopo essere stato trasferito nel carcere Opera (Milano) dalla Sardegna, si trova ora in difficili condizioni all'ospedale San Paolo. È in sciopero delle fame da quasi 4 mesi.

Il suo avvocato, Flavio Rossi Albertini, è intervenuto telefonicamente con i presenti per dare un aggiornamento sul 55enne. Nei giorni scorsi il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, aveva respinto l'istanza di revoca del carcere duro presentata dal difensore. Tra 7 giorni, il 24 febbraio, si svolgerà l'udienza in cui la stessa corte dovrà decidere se confermare o revocare la misura.

"Alfredo è in uno stato di dimagrimento molto accentuato - ha detto secondo quanto riferito a MilanoToday -. Lo ripeto, non lo vedo assolutamente bene. Sono estremamente preoccupato. C’è dal mio punto di vista un tentativo di calmare la tensione sociale e vengono diffuse queste informazioni su yogurt, miele. Ora è in una condizione in cui qualsiasi cosa prende la rimette. L’ho visto ieri e non restituirei un quadro rassicurante, tutt’altro".

"Il parere della Procura generale della cassazione non cambierà nulla, Alfredo resterà al 41 bis e quindi non riprenderà a nutrirsi. Non esprimo certamente apprezzamento per le informazioni che vengono diffuse, volte solo a tacitare e lenire la protesta e la rabbia. Alfredo è un compagno che si sta lasciando morire di fame", ha proseguito il legale.