Alfredo Cospito interrompe lo sciopero della fame

Alfredo Cospito ha reso noto di avere interrotto lo sciopero della fame contro il regime di 41bis a cui è sottoposto (prima a Sassari, ora ad Opera) dal 20 ottobre 2022. "Dichiaro di interrompere lo sciopero della fame", ha scritto su un modulo prestampato a disposizione dei detenuti indirizzato ai vertici del Dipartimento penitenziario, del carcere di Opera e del Tribunale di sorveglianza di Milano.

L'anarchico, 55 anni, era in sciopero della fame da quasi sei mesi. Sta scontando una condanna a 30 anni di reclusione. La sua protesta verteva proprio sul carcere 'duro' del 41bis. Martedì la Corte costituzionale aveva accolto la richiesta del suo difensore sulla valutazione delle attenuanti per i condannati all'ergastolo. Una valutazione che potrebbe portare a uno sconto della pena. La Corte costituzionale in particolare aveva dichiarato illegittima la norma che obbligava la Corte d'Appello di Torino a infliggergli l'ergastolo, senza valutazione delle attenuanti, per l'attentato alla scuola degli allievi carabinieri di Fossano (Cuneo), che risale al 2006.

Ora la Corte d'Appello di Torino, valutando le attenuanti, potrà far scendere la condanna, infliggendogli tra i 20 e i 24 anni, mentre la decisione della Corte costituzionale non avrà effetto sul regime del 41bis.

Attualmente ricoverato al San Paolo presso il reparto di medicina penitenziaria, nei giorni scorsi Cospito aveva mangiato pastina in brodo e bevuto caffè d'orzo, tè con limone e multivitaminici. Per via del lungo sciopero della fame a cui si è sottoposto non può assumere al momento altri cibi: la ripresa dell'alimentazione deve essere graduale e tenuta sotto controllo dai medici. In quasi sei mesi Cospito era dimagrito di quasi 50 chili.