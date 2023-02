Cospito in ospedale: rifiuta la sedia a rotelle e ringrazia gli agenti

Ha ringraziato gli agenti, si è scusato per il disturbo e ha rifiutato la sedia a rotelle. Questo il comportamento di Alfredo Cospito, l'anarchico che da 109 giorni è in sciopero della fame per protestare contro il regime del 41 bis e che nel pomeriggio di sabato 11 febbraio è trasferito all'ospedale San Paolo dal carcere di Opera.

Il trasferimento è stato deciso all'aggravarsi delle condizioni di salute di Cospito, che ha già detto di non volere essere sottoposto all'alimentazione forzata, respingendo anche gli integratori. Attualmente il detenuto, che era arrivato nel carcere milanese dal Bancali di Sassari, si trova nel reparto di medicina penitenziaria del San Paolo di Milano, all'interno di una delle due stanze, vere e proprie celle riservate ai detenuti al 41 bis.

Nei giorni scorsi il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, aveva respinto l'istanza di revoca del carcere duro presentata da Flavio Rossi Albertini, difensore del 55enne anarchico in sciopero della fame ormai da quasi 4 mesi. Questo fine settimana, poi, è arrivata la notizia che la procura della Cassazione ha invece chiesto la revoca del 41 bis per Cospito. Tra 11 giorni, il 24 febbraio, si svolgerà l'udienza in cui la stessa corte dovrà decidere se confermare o revocare la misura.