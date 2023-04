Urla, pugni, spintoni: l'assurda notte di Costacurta junior

Con una Stories quasi 'infantile' il figlio dell'ex calciatore e commentatore tv Billy Costacurta e della showgirl Martina Colombari, Achille Costacurta, ha chiesto 'scusa' alla polizia di Stato. Ma di sicuro, dopo una notte brava e devastante a Milano, non basterà a evitare le pesanti conseguenze penali dei suoi gesti.

Il giovane, classe 2004, è stato infatti denunciato a piede libero per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Era appena tornato da una vacanza a Tenerife - come è possibile vedere dai suoi profili social -, dopo la partecipazione con la madre a Pechino Express, programma di Sky. La sequenza dei fatti è al vaglio. Secondo quanto è trapelato finora, tutto è cominciato quando ha preso un taxi in zona Centrale. Voleva andare in zona Navigli in un locale. Una volta salito a bordo del mezzo, ha iniziato a importunare ciclisti e passanti, urlando frasi sconnesse con il finestrino abbassato. Sembra anche abbia lanciato le scarpe fuori.

La tassista ha provato a calmarlo. Ma non c'è stato niente da fare. Ha dato calci e pugni ai sedili alla macchina, e ha strappato la dashcam a bordo dell'auto. La donna ha avuto paura di fare un incidente. Era fuori controllo. È stata fermata una pattuglia dei vigili che ha cercato di farlo ragionare. In tutta risposta ha colpito con un pugno un agente che provava a farlo scendere dal mezzo. Portato negli uffici della Locale, è stato denunciato e identificato. Dopo qualche ora, le scuse su Instagram (non alla polizia locale). Serviranno a poco, però.