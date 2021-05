Gli incidenti stradali in Lombardia costano 33 milioni all'anno

Più di 30 mila episodi e oltre 400 morti nel 2019. Questi i dati relativi agli incidenti stradali in Lombardia, in era pre covid, illustrati dal segretario della commissione mobilità di Aci Milano, Paolo Redaelli, in occasione di un webinar dedicato ai costi sanitari degli incidenti stradali.

Durante l'incontro, è stata esposta una valutazione economica redatta dal Centro di governo e monitoraggio della Sicurezza stradale (Cmr) della Regione Lombardia, con il contributo di Polis Lombardia e dell'Università di Brescia. Lo studio indica non solo l'assestamento negli ultimi anni dei numeri relativi agli incidenti stradali, con un calo nel 2020 dovuto al temporaneo calo della mobilità, ma anche l'elevatissimo costo sociale del fenomeno: "I costi sono molto variabili - spiega il professor Giulio Maternini dell'Università di Brescia - ma un decesso ha un costo medio, per lo Stato italiano, di circa un milione e mezzo di euro, tra mancata produttività, costi d'intervento e spese sanitarie".

33 milioni all'anno il costo degli incidenti in Lombardia

In particolare, la ricerca ha evidenziato come, nella sola Lombardia, gli accessi al pronto soccorso legati ad incidenti stradali sono circa 95 mila l'anno, dal costo mensile di circa un milione di euro, a cui vanno aggiunti i 2,7 milioni al mese di costi di ricovero. In totale, quindi, a causa dell'incidentalità stradale sulla sanità lombarda grava un costo di circa 33 milioni di euro ogni anno. In termini assoluti, spiega Davide Tartaro dell'Università degli Studi di Brescia, "il costo più alto lo comporta Milano, ma le province di Cremona, Pavia, Mantova e Lodi hanno un costo unitario per il pronto soccorso molto più alto, complice probabilmente la maggior presenza di ciclisti, spesso coinvolti in sinistri stradali, e di altri elementi come un diverso parco auto circolante".