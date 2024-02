Il pusher "sfruttatore" che costringeva un altro a spacciare al posto suo

Minacce e botte per costringere il suo "sottoposto" a vendere droga per conto suo. Un ragazzo di 20 anni, un giovane italiano di origini marocchine, è stato arrestato sabato a Vanzago con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stato trovato in possesso di 90 grammi di hashish e 1450 euro in contanti.

A incastrarlo sono stati gli agenti della polizia locale di Nerviano Pogliano, che a fine novembre avevano arrestato un altro giovanissimo sorpreso a vendere hashish in strada a Pogliano. Dopo aver fermato il pusher, che aveva con sé 19 grammi di "fumo" e soldi contanti, i ghisa sono pian piano risaliti al suo fornitore, arrivando proprio al 20enne.

Al momento del blitz, in casa sono stati scoperti anche uno storditore elettrico e alcuni bastoni, armi che - secondo l'inchiesta - il ragazzo avrebbe utilizzato per obbligare il "socio" a spacciare per conto suo per poi versargli tutto il denaro. Il pusher "capo", che per questo è stato anche indagato per estorsione aggravata, lunedì è stato processato per direttissima: il giudice ha convalidato l'arresto e ha disposto per lui gli arresti domiciliari.