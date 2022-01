150 ballano senza mascherina, chiuso il Play Club

Discoteca chiusa per cinque giorni. E' quanto comminato dagli agenti di polizia locale a Milano ad un locale, il Play Club di viale Monte Grappa, controllato nella notte tra sabato e domenica, proprio mentre, poco lontano, i carabinieri effettuavano un analogo controllo al Republic Milano.

Al Play Club i vigili hanno trovato circa centocinquanta persone mentre ballavano senza indossare la mascherina e senza rispettare il distanziamento imposto dalla normativa anti covid. Fino al 31 gennaio è in vigore il divieto di ballare nei locali pubblici. La discoteca era già stata controllata e sanzionata in passato per la stessa ragione.