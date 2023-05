Il covo degli spacciatori nei boschi: quattro arresti

Droga, contanti, bilancini e materiali per confezionare le dosi. C'era tutto quello che serviva per spacciare nel covo smantellato dai carabinieri nei boschi di Cuvio (Va).

Quattro le persone arrestate al termine dell'operazione, alla quale hanno collaborato le squadre carabinieri cacciatori provenienti da Calabria e Sardegna. Il loro covo era stato allestito tra gli alberi. Da qualche settimana i militari stavano tenendo sotto controllo le attività del gruppo, assistendo a centinaia di cessioni di droga al giorno e alla partecipazione di altre persone, che ricevevano i clienti a bordo strada e gli consegnavano le dosi.

Tutti gli arrestati sono di nazionalità marocchina e irregolari in Italia. Tra la vegetazione, avevano nascosto vari etti di droga tra cocaina, eroina, e hashish, oltre a molte centinaia di euro in contanti di piccolo taglio, cinque cellulari, bilancini e l'occorrente per confezionare le dosi.