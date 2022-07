Cade dalla scala mentre monta una finestra: morto artigiano milanese

È morto Cristian Cattaneo, l'artigiano di Cornaredo di 51 anni che era caduto da una scala mentre stava montando alcuni serramenti a Gressoney-La-Trinité (Valle d'Aosta). L'uomo era ricoverato nel reparto rianimazione Umberto Parini di Aosta ed è spirato nella giornata di domenica 3 luglio.

L'incidente era accaduto giovedì 30 giugno: l'uomo stava montando una finestra di un locale in costruzione quando, forse per aver perso l’equilibrio, è caduto da una scala battendo violentemente la testa. Le sue condizioni sono subito apparse gravi e sono peggiorate dopo il suo arrivo all'ospedale di Aosta, dove era stato ricoverato in prognosi riservata.

L'esatta dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri della stazione di Gressoney, intervenuti per i rilievi sul luogo dell'incidente, una scuola sci in via di realizzazione nei pressi dell'arrivo degli impianti in località Staffal.