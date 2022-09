Tragedia in montagna, morto un ragazzino di 14 anni

È morto nel pomeriggio di venerdì 9 settembre Cristian Maccarone, il 14enne di Induno Olona (Varese), precipitato insieme ad altri due giovanissimi, di cui uno morto sul colpo, durante una escursione in Svizzera il 4 settembre scorso. Lo ha reso noto la polizia cantonale svizzera.

Il 14enne era stato trasportato in gravissime condizioni all'ospedale di Lugano do ha lottato tra la vita e la morte per 5 giorni ma non ce l'ha fatta. La sua famiglia, partita da Induno Olona, gli è rimasta accanto fino all'ultimo.

L'incidente in montagna

Il gruppo si trovava nel territorio di Blenio, nell'omonima valle, e precisamente nella località di Ghirone, nella zona del rifugio alpino Capanna Scaletta.

Secondo quanto riferito dalla polizia cantonale, verso mezzogiorno del 4 settembre, mentre camminava sul sentiero, Karim Larbi Damir è precipitato travolgendo Cristian Maccarone. Un terzo 14enne, residente in Svizzera, che si trovava in zona per caso, ha tentato di soccorrere i due, ma è a sua volta precipitato.

Sul posto erano intervenuti gli agenti di polizia cantonale, nonché i soccorritori della Rega e del Sas, la guardia aerea e il soccorso alpino svizzero. Karim era stato recuperato privo di vita mentre Cristian e il terzo ragazzino erano stati trasportati in ospedale con l'elicottero.