I vandali contro la Croce Verde Baggio: distrutti i finestrini di un'ambulanza

I vandali prendono ancora di mira la Croce Verde di Baggio. Nella notte di mercoledì, alcune persone tuttora rimaste ignote si sono accanite contro un'ambulanza dell'associazione, parcheggiata in piazza Stovani, provocando danni ingenti al mezzo e rendendola temporaneamente inservibile.

I malintenzionati hanno infranto i vetri del mezzo, abbandonando sul posto il martello utilizzato. Toccherà ora alle forze dell'ordine ricostruire la dinamica e cercare di identificare i responsabili, anche per mezzo delle telecamere di sorveglianza presenti e installate in piazza.

I precedenti

Non è la prima volta che la Croce Verde di Baggio viene presa di mira. Era accaduto (varie volte) nel mese di agosto del 2019. In particolare, tra il 2 e il 4 agosto 2019 un 20enne del quartiere, con problemi di giustizia alle spalle, aveva preso a sassate ben tre ambulanze della CrV, per poi essere identificato e catturato dai carabinieri della stazione di San Cristoforo. E a fine 2019 era stata vandalizzata un'automedica sembre della CrV.

Spesa a casa per anziani durante covid

Ora i volontari dell'associazione lanciano un appello affinché chiunque abbia visto o sentito qualcosa li contattti. «Purtroppo non sempre far del bene è sufficiente e questa ne è la riprova. Le nostre associazioni non mollano mai, e rimboccandosi le maniche si rimane operativi ma queste cose fanno più male alle persone che ai mezzi. Essere disponibili e portare assistenza è la nostra missione. Anche contro la stupidità e la cattiveria del prossimo», scrivono i volontari su Facebook.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A marzo 2020, durante l'emergenza covid, la Croce Verde di Baggio aveva organizzato un servizio di consegna gratuita a domicilio della spesa alimentare e dei farmaci per gli anziani del quartiere.