Crolla un albero in viale Famagosta a Milano

Un albero è caduto in viale Famagosta a Milano. È successo nel tardo pomeriggio di mercoledì 5 luglio. Lo segnalano alcuni lettori di MilanoToday.

L'incrocio interessato è quello tra viale Famagosta (arteria cittadina molto utilizzata soprattutto nell'ora di punta) e via Santander. Si segnalano disagi alla circolazione viabilistica. I vigili urbani in particolare sono al lavoro per deviare il traffico.

Nel tardo pomeriggio di mercoledì è scattata un'allerta meteo per possibili temporali in serata, che comunque dovrebbero essere di intensità inferiore a quelli della serata di martedì 4 luglio.