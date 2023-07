Crolla un albero in via Gluck

Un grande albero, per lo più secco, si è piegato e appoggiato su un edificio in via Gluck, una strada di Milano vicino alla Stazione centrale. Questa zona è famosa per essere stata menzionata in una canzone di Adriano Celentano nel 1966.

I vigili del fuoco sono intervenuti e stanno lavorando per rimuovere l'albero.

Gli abitanti dell'edificio sono stati quelli a segnalare l'incidente. Anche la polizia locale è sul posto per gestire il traffico.