Crolla la parete di un'ex banca in ristrutturazione

Sfiorata la tragedia a Settimo Milanese sabato sera. La parete di un edificio a vetri, in via Turati, è crollata. Per fortuna nessuna conseguenza sulle persone. In quel momento nessuno era all'interno e nessuno passava sul marciapiedi.

Si tratta dell'ex sede di Banca Intesa, in questo periodo in fase di ristrutturazione. Alcune automobili parcheggiate lungo la carreggiata sono andate distrutte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Ignota al momento la causa.