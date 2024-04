Crolla il tetto di una casa sulle auto parcheggiate

È crollato il tetto di un edificio nel comune di Cuggiono, a ovest di Milano. Il cedimento improvviso ha provocato diversi danni alle auto parcheggiate nei pressi del fabbricato che sono rimaste schiacciate. Secondo quanto appreso, non sono rimaste coinvolte persone nell'incidente.

La chiamata ai vigili del fuoco di Milano è arrivata intorno alle 7.30 di martedì 2 aprile. La copertura di un vecchio edificio disabitato, situato in via San Gregorio in una zona residenziale, ha allarmato subito i soccorsi. Giunti sul posto i pompieri di via Messina insieme a tre squadre di Legnano e Inveruno hanno bonificato l'area e l'hanno messa in sicurezza.

Sul posto sono giunti anche gli agenti di polizia locale e i carabinieri di Cuggiono. Nessun ferito, grazie anche all'orario e al fatto che lo stabile fosse disabitato. Grandi danni, invece, alle macchine parcheggiate proprio sotto l'edificio che sono state colpite dai calcinacci.