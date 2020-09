Milano, albero di oltre 15 metri collassa al suolo nel cantiere della M4 di via Dezza

Un albero a terra. Crollato. È successo all'interno del cantiere di via Dezza della linea Metropolitana M4 nella serata di lunedì 7 settembre. L'albero, alto circa quindici metri è crollato inspiegabilmente al suolo, collassato su sé stesso, fortunatamente senza causare feriti.

Il fatto è avvenuto in una zona di cantiere chiusa e in cui non c'era nessuno. Una foto dell'accaduto (scattata da Davide Pinotti) è stata pubblicata sulla pagina Facebook del quartiere "Abitanti intorno al Parco Solari". Non è ancora chiaro a cosa sia dovuto il crollo dato che in città non soffiava vento.

Sempre nella giornata di lunedì un grosso ramo si era staccato da un albero di Piazza Grandi e aveva travolto una donna di 57 anni che si trovava proprio sotto alla pianta. La 57enne era stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso per alcuni importanti traumi alle gambe.