Crolla grosso ramo fuori dall'oratorio: otto feriti, grave una bimba di 7 anni

Una bimba di 7 anni e una donna la cui età non è stata resa nota sono rimaste gravemente ferite fuori dall'oratorio di Luino (Varese), dove sono state travolte dal crollo di un grosso ramo di ippocastano. È successo nel pomeriggio di lunedì 26 giugno nella struttura di via Rimembranze.

L'incidente, più nel dettaglio, è avvenuto nel giardino all'esterno della chiesa di San Pietro, non distante dal cimitero. Il ramo si è staccato poco dopo le 17.30 e ha travolto otto persone che si trovavano nelle vicinanze. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso: sei ambulanze, due elicotteri e diversi mezzi dei vigili del fuoco.

La bimba è stata trasportata all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo con l'elisoccorso, stando a quanto trapelato avrebbe riportato un trauma cranico e al volto; altrettanto gravi le condizioni della donna che è stata trasportata al San Gerardo di Monza per un trauma alla schiena e a un braccio. Gli altri feriti sono stati accompagnati in codice giallo nei nosocomi della provincia di Varese. Le loro condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni.

Non è ancora chiaro cosa abbia innescato il cedimento. Sul caso sono in corso accertamenti. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Luino, gli agenti della questura di Varese e la polizia locale.