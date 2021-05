È successo nella giornata di sabato 1° maggio, per il momento non è chiaro cosa abbia innescato il crollo

È crollato parte del controsoffitto del centro commerciale Le Cupole di San Giuliano Milanese. Il fatto è avvenuto nella giornata di sabato 1° maggio quando il mall era chiuso e non c'erano clienti all'interno della galleria commerciale.

Per il momento non è chiaro cosa abbia innescato il crollo e sul caso sono in corso accertamenti. Nella giornata di sabato un violento temporale si è abbattuto su Milano e hinterland e non è escluso che l'acqua abbia avuto un ruolo nel cedimento.

Il centro commerciale Le Cupole

Il centro commerciale tra via Emilia e via della Pace è stato costruito verso la fine degli anni Novanta; ha una superficie di oltre 22mila metri quadrati in cui si trovano oltre 40 negozi.