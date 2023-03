Crollo in Galleria: cadono calcinacci dall'alto

Crollo in Galleria Vittorio Emanuele nella mattinata di venerdì 3 marzo. Alcuni calcinacci si sono staccati da una delle volte (più precisamente quella davanti a Camparino) e sono rovinati al suolo, fortunatamente senza ferire nessuno.

Tutto è accaduto intorno alle 7.30, come riferito dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano. Solo per fortuna i pezzi di struttura volati giù non hanno colpito nessuno dei passanti che ad ogni ora della giornata passeggiano lungo la Galleria.

A notare quanto successo e a chiedere l'intervento di via Messina è stata la polizia locale. L'area è stata transennata. I pompieri hanno verificato la pericolosità di eventuali problemi strutturali. Non è il primo episodio, scene simili erano avvenute in passato, l'ultimo a ottobre 2021. Anche in quella circostanza, fortunatamente, non si erano registrati feriti.