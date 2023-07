A Milano è crollato un palazzo di tre piani

Una palazzina in ristrutturazione di tre piani al civico 20 di via Sciesa a Milano è crollata nella notte tra venerdì e sabato 15 luglio. Il cedimento improvviso è avvenuto intorno a mezzanotte. Non è ancora chiaro cosa lo abbia innescato.

Sono subito scattati i soccorsi. Sul posto sono intervenute tre ambulanze e due automatiche dell'Areu, l'azienda regionale di emergenza urgenza, oltre ai vigili del fuoco. Fortunatamente non si registrano feriti. Restano dubbi sulle cause che hanno portato al crollo. Inizialmente era stata ipotizzata una fuga di gas, ma in via Sciesa non è stato avvertito nessun odore. La palazzina non affaccia sulla strada, ma è racchiusa in un caseggiato che non è stato danneggiato e quindi non è stato evacuato. Sul caso procede la polizia.

Nell'edificio, dichiarato inagibile e disabitato, era in corso una ristrutturazione. Visto che la palazzina si trova all'interno di un caseggiato e non affaccia sulla strada, non è stata necessaria l'evacuazione. "Prima ho sentito come una fuga d'acqua e affacciandomi ho visto della polvere nel cortile interno - ha raccontato Fabrizio, dal cui appartamento si vede la palazzina crollata -. Dopo dieci minuti ho sentito un rumore di qualcosa che cadeva, come quando si svuota il vetro nella spazzatura. Dopo trenta secondi, il boato molto forte del crollo". Tanto lo spavento tra i vicini per il boato e il successivo crollo.