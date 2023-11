È crollato un pezzo del soffitto di una scuola di Milano

Macerie sui banchi e sulle sedie. Fortunatamente nessun ferito, ma tanta, tanta paura. È successo in via Tabacchi a Milano, nell'edificio che ospita la scuola secondaria di primo grado e l’Istituto Magistrale Statale Agnesi, come denunciato in una nota dalla Lega.

Il crollo è avvenuto quando la scuola era chiusa e non c'erano studenti sui banchi, probabilmente tra la nottata e le prime ore della mattina. "Il soffitto è letteralmente crollato sopra i banchi dei ragazzi a causa di infiltrazioni provenienti dal tetto ammalorato, per il quale ci poniamo il dubbio di quanto sia sicuro nelle parti che non hanno subito il crollo", si legge in una nota firmata da Samuele Piscina e da Andreana De Francesco, rispettivamente consigliere comunale e consigliera di municipio 5.

"Proprio in quell’edificio la manutenzione ordinaria spetterebbe al Comune di Milano attraverso MM e la manutenzione straordinaria a Città Metropolitana - continuano i leghisti -. Evidentemente, nessuno dei 2 enti è intervenuto, creando un problema di sicurezza ingiustificabile. Se fosse accaduto durante l’orario delle lezioni, oggi parleremmo letteralmente di morti e feriti ed è inconcepibile in una città come Milano nel 21esimo secolo".