Rischia di crollare il tetto di una palazzina Aler: sei famiglie evacuate

È stata evacuata per pericolo di crollo una delle palazzine Aler al civico 24 di via Monte Nevoso a Legnano, hinterland nord-ovest di Milano. È successo nel pomeriggio di giovedì 30 marzo, come riferito dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano.

Sono stati alcuni inquilini a lanciare l'allarme dopo aver udito un forte tonfo provenire dal solaio. Secondo quanto riferito dalla centrale di via Messina si è verificato un "dissesto statico di elementi portanti", praticamente avrebbe ceduto una trave del tetto.

Sul posto sono intervenute due squadre dei pompieri del distaccamento di Legnano che dopo una ispezione hanno deciso per l'evacuazione dello stabile pre "pericolo di crollo". Nelle scorse settimane un inquilino aveva segnalato all'amministrazione comunale la presenza di una crepa piuttosto importante sulla parte di soffitto che affaccia sulla tromba delle scale, come riportato da Legnanonews. Segnalazioni simili sono arrivate anche dagli abitanti delle palazzine gemelle a quella evacuata.