Una parte di una villa in ristrutturazione è crollata

Un crollo improvviso si è verificato a Legnano poco dopo le dieci di domenica mattina. Lo riferisce Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza): il personale del 118 è accorso sul posto, in viale Campania al civico 17, ma non vi sono stati feriti. Sul posto anche i cinofili dei vigili del fuoco.

Il crollo si è verificato presso una villa in ristrutturazione, non abitata e senza che vi fossero lavoratori presenti. Sul posto anche la polizia locale e la polizia di Stato, soprattutto per mettere in sicurezza la strada durante le operazioni.